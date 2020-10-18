Son 24 saatte 72 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 72 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 9 bin 296'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 72 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9 bin 296'e yükseldi. Bugün toplam 101 bin 403 test yapılırken, bin 815 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 347 bin 493 oldu. Bugün iyileşen bin 504 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 304 bin 3'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,9, toplam ağır hasta sayısının ise bin 427 olduğu açıklandı.

"AKTİF VE AĞIR HASTA SAYILARINI AZALTMAK ZORUNDAYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün bin 500'den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen bin 815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim" ifadelerine yer verdi.

(Mehmet Kalay/İHA)