Son 24 saatte, 982 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 213 bin 539... - Son Dakika

Son 24 saatte, 982 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 213 bin 539...
Son 24 saatte, 982 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 213 bin 539 oldu.
Son 24 saatte, 982 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 213 bin 539 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 08:33
Kaynak: AA
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