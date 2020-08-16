Son 24 saatte 997 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 230 bin 969... - Son Dakika

Son 24 saatte 997 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 230 bin 969...
Son 24 saatte 997 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 230 bin 969 oldu.
Son 24 saatte 997 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 230 bin 969 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 20:33
Kaynak: AA
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