Son 24 saatte Çin'de 325, Hong Kong'da 25 bin 150 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Çin ana karasında son 24 saatte 325, Hong Kong'da 25 bin 150 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 175'i yurt içi kaynaklı 325 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 46 vakanın görüldüğü Cilin, 45 vaka ile Guangdong ve 31 vaka ile Şandong eyaletleri, en fazla yerel vakanın kaydedildiği yerler oldu.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 150 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 111 bin 520 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölge, eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini sürdürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 25 bin 150 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 280 kişi hayatını kaybetti.

Kentte halka test kitlerinin dağıtılması ve sonuç bildirim platformunun devreye girmesinden itibaren vaka sayısının düştüğü göze çarpıyor. Gözlemciler bunun vakaların eksik rapor edilmesi sonucu olabileceğine dikkat çekiyor.

Günlük vaka sayısı geçen hafta 50 bini aşmıştı.

Yılbaşından bu yana Omicron kaynaklı vakaların yol açtığı salgında 475 binden fazla vaka görülürken 1994 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong'da salgında bugüne dek 496 bin 767 vaka kaydedildi, 2 bin 287 kişi öldü. Halen 481 bin 248 hastanın tedavi gördüğü kentte sağlık sistemi üzerindeki yük giderek artıyor.