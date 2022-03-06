Son 24 saatte Çin'de 329, Hong Kong'da 37 bin 529 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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Son 24 saatte Çin'de 329, Hong Kong'da 37 bin 529 Kovid-19 vakası tespit edildi

06.03.2022 10:49
Son 24 saatte Çin'de 329, Hong Kong'da 37 bin 529 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin ana karasında son 24 saatte 329, Hong Kong'da 37 bin 529 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Çin ana karasında son 24 saatte 329, Hong Kong'da 37 bin 529 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 175'i yurt içi kaynaklı 329 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 88 vakanın görüldüğü Şandong eyaleti ve 25 vakanın görüldüğü Cilin ve 20 vakanın görüldüğü Guangdong eyaletleri, en fazla yerel vakanın kaydedildiği yerler oldu.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 154 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 110 bin 868 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölge, eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini artırarak sürdürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün 24 saatte 37 bin 529 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 220 kişi hayatını kaybetti.

Kentte önceki üç günde 50 bini aşkın vaka kaydedilmişti.

Yılbaşından bu yana Omicron kaynaklı vakaların yol açtığı salgında 420 binden fazla vaka görülürken 1561 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong'da bugüne dek 440 bin 609 vaka görüldü, 1774 kişi hayatını kaybetti. Halen 425 bin 603 hastanın tedavi gördüğü kentte sağlık sistemi üzerindeki yük giderek artıyor.

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Hong Kong'da 56 bin 827 Kovid-19 vakası kaydedildi Hong Kong'da 56 bin 827 Kovid-19 vakası kaydedildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Hong Kong, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte Çin'de 329, Hong Kong'da 37 bin 529 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son 24 saatte Çin'de 329, Hong Kong'da 37 bin 529 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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