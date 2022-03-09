Son 24 saatte Çin'de 337, Hong Kong'da 30 bin 493 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son 24 saatte Çin'de 337, Hong Kong'da 30 bin 493 Kovid-19 vakası tespit edildi

09.03.2022 09:01
Son 24 saatte Çin'de 337, Hong Kong'da 30 bin 493 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin ana karasında son 24 saatte 337, Hong Kong'da 30 bin 493 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Çin ana karasında son 24 saatte 337, Hong Kong'da 30 bin 493 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 233'ü yurt içi kaynaklı 337 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 94 vakanın görüldüğü Cilin, 59 vaka ile Şandong eyaletleri, en fazla yerel vakanın kaydedildiği yerler oldu.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 104 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 111 bin 857 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölge, eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini sürdürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 30 bin 493 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 127 kişi hayatını kaybetti.

28 bin 475 vakanın sağlık kurumlarınca yapılan PCR testlerinde, 14 bin 715 vakanın ise halka dağıtılan hızlı tanı kitleriyle yapılan antijen testlerinde ortaya çıktığı bildirildi.

Günlük vaka sayısı geçen hafta 50 bini aşmıştı.

Yılbaşından bu yana Omicron kaynaklı vakaların yol açtığı salgında 500 binden fazla vaka görülürken 2 bin 121 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong'da salgında bugüne dek 525 bin 242 vaka kaydedildi, 2 bin 578 kişi öldü. Halen 509 bin 432 hastanın tedavi gördüğü kentte sağlık sistemi üzerindeki yük giderek artıyor.

YORUMLAR
500
Son 24 saatte Çin'de 325, Hong Kong'da 25 bin 150 Kovid-19 vakası tespit edildi Son 24 saatte Çin'de 325, Hong Kong'da 25 bin 150 Kovid-19 vakası tespit edildi Son 24 saatte Çin'de 327, Hong Kong'da 31 bin 8 Kovid-19 vakası tespit edildi Son 24 saatte Çin'de 327, Hong Kong'da 31 bin 8 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte Çin'de 337, Hong Kong'da 30 bin 493 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


Son Dakika
09:03 Ayçiçek yağıyla ilgili açıklama İstanbul Ziraat Odası Başkanı Demir'den geldi: 15-20 gün sonra fiyatları düşecek
09:00 Altın fiyatları uçtu! Gram altın ne kadar? Güncel altın kuru!
08:51 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 6 muhalefet partisinin bir araya geleceği yeni tarihi açıkladı
08:45 Türkiye'nin en büyük problemi ekonomik kriz, sebebi ise iktidar!
08:34 Esenyurt'ta feci olay! Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, yaşamını yitirdi
03:38 Rusya'dan Ukrayna'ya dijital saldırı! TV ve radyo istasyonları kontrol altına alındı
06:35 Ukrayna'nın Sumi kentine saldırı düzenlenmişti! 3'ü çocuk 22 kişi hayatını kaybetti
08:20 Savaşta 14. gün: Rusya, Jitomir ve Harkov kentlerindeki askeri noktaları savaş uçaklarıyla vurdu
08:17 Otomobil ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var
07:58 Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı: İstanbul'a beklenen kar geliyor! Ülke donacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 09:15:00. #1.13#
SON DAKİKA: Son 24 saatte Çin'de 337, Hong Kong'da 30 bin 493 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement