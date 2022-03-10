Son 24 saatte Çin'de 528, Hong Kong'da 58 bin 757 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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Son 24 saatte Çin'de 528, Hong Kong'da 58 bin 757 Kovid-19 vakası tespit edildi

10.03.2022 06:12
Son 24 saatte Çin'de 528, Hong Kong'da 58 bin 757 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin ana karasında son 24 saatte 528, Hong Kong'da 58 bin 757 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Çin ana karasında son 24 saatte 528, Hong Kong'da 58 bin 757 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi. Günlük vaka sayısı ana karada son iki yılı aşkın sürede, Hong Kong'da ise salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 402'si yurt içi kaynaklı 528 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Kovid-19 salgının ilk vakaların ortaya çıktığında en son 22 Şubat 2020'de 648 vaka kaydedilmiş, sonrasında salgının kontrol altına alınmasıyla vaka sayıları hızla düşüşe geçmişti.

Dün, yurt içi kaynaklı 165 vakanın görüldüğü Cilin ve 66 vaka ile Şandong eyaletleri, en fazla yerel vakanın kaydedildiği yerler oldu.

Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) ve Halk Danışma Konferansı (ÇHDK) genel kurul toplantılarının yapıldığı başkent Pekin'de de 4 yerel vakaya rastlandığı bildirildi.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 126 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 112 bin 385 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölge, eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini sürdürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 58 bin 757 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 195 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca önceki günlerde yaşamını yitiren fakat rapor edilmeyen 95 ölüm daha kayıtlara geçti.

25 bin 991 vakanın sağlık kurumlarınca yapılan PCR testlerinde, 32 bin 766 vakanın ise halka dağıtılan hızlı tanı kitleriyle yapılan antijen testlerinde ortaya çıktığı bildirildi.

Kentte günlük vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da salgında bugüne kadar 551 bin 233 vaka kaydedildi, 2 bin 869 kişi öldü. Halen 535 bin 132 aktif vakanın bulunduğu kentte sağlık sistemi üzerindeki yük giderek artıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte Çin'de 528, Hong Kong'da 58 bin 757 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son 24 saatte Çin'de 528, Hong Kong'da 58 bin 757 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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