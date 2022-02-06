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Son 24 saatte korona virüste 87 bin 934 yeni vaka, 201 can kaybı - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüste 87 bin 934 yeni vaka, 201 can kaybı

06.02.2022 19:52
Son 24 saatte korona virüste 87 bin 934 yeni vaka, 201 can kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 201 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 87 bin 934 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 201 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 87 bin 934 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 6 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 87 bin 934 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 201 oldu. Bir günde toplam 412 bin 352 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 76 bin 552 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,60 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,62 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 142 milyon 910 bin 46'ya yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

"Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantı, sizi ihmalkarlığa sevk etmemeli"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi ihmalkarlığa sevk etmemeli. Sağlık şartları Covid-19'u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım" ifadelerine yer verdi.

(Mustafa Cenik/İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüste 87 bin 934 yeni vaka, 201 can kaybı - Son Dakika


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