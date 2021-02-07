Son 24 saatte korona virüsten 112 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 112 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 670 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 112 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 797'e yükseldi. Toplamda 30 milyon 616 bin 406 test yapıldı. Bugün yapılan 129 bin 715 testten, 6 bin 670 yeni vaka sayısı, 623 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 531 bin 456 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 201 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 440 bin 706'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,9, ağır hasta sayısının ise bin 317 olduğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/İHA)