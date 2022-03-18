Son 24 saatte korona virüsten 123 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son 24 saatte korona virüsten 123 kişi hayatını kaybetti

18.03.2022 20:22
Son 24 saatte korona virüsten 123 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 123 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 126 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 123 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 126 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 18 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 19 bin 126 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123 oldu. Bir günde toplam 312 bin 117 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 20 bin 274 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,26 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,04 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 421 bin 935'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

(Musa Erdoğan/ İHA)

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Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 354 oldu Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 354 oldu

Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, 18 mart, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 123 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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