Son 24 saatte korona virüsten 129 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 129 kişi hayatını kaybetti

30.01.2021 20:27
Son 24 saatte korona virüsten 129 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 129 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 871 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 129 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 871 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 129 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 25 bin 865'e yükseldi. Toplamda 29 milyon 495 bin 4 test yapıldı. Bugün yapılan 148 bin 785 testten, 6 bin 871 yeni vaka sayısı, 658 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 470 bin 901 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 100 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 355 bin 409'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,7, ağır hasta sayısının ise bin 692 olduğu açıklandı.

(Ali Nargüner/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 129 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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