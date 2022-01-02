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Son 24 saatte korona virüsten 129 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 129 kişi hayatını kaybetti

02.01.2022 19:27
Son 24 saatte korona virüsten 129 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 129 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 33 bin 520 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 129 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 33 bin 520 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 02 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 33 bin 520 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 oldu. Bir günde toplam 362 bin 836 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 161 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,19 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,73 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 132 milyon 215 bin 015'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,0 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,

"60 yaş üzeri risk altında. Son 1 ay içindeki verilere göre, kayıplarımızın %87,2'si vakaların %16,8'i arasından oldu. Ölüm oranı yüksek bu grup, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır. Büyükler, kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır. Mutlaka" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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