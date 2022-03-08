Son 24 saatte korona virüsten 130 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son 24 saatte korona virüsten 130 kişi hayatını kaybetti

08.03.2022 20:02
Son 24 saatte korona virüsten 130 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 130 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 37 bin 407 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 130 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 37 bin 407 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 8 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 37 bin 407 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 130 oldu. Bir günde toplam 365 bin 5 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 69 bin 294 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,18 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,99 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 97 bin 881'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 130 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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