Son 24 saatte korona virüsten 132 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 132 kişi hayatını kaybetti

27.01.2021 20:47
Son 24 saatte korona virüsten 132 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 132 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 489 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 132 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 489 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre, son 24 saatte 132 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 25 bin 476'a yükseldi. Toplamda 29 milyon 7 bin 915 test yapıldı. Bugün yapılan 179 bin 419 testten, 7 bin 489 yeni vaka sayısı, 675 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 449 bin 839 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 803 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 331 bin 314'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,7, ağır hasta sayısının ise 1 bin 765 olduğu açıklandı.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 132 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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