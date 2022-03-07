Son 24 saatte korona virüsten 132 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son 24 saatte korona virüsten 132 kişi hayatını kaybetti

07.03.2022 21:07
Son 24 saatte korona virüsten 132 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüsten 132 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 343 yeni vaka görüldüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüsten 132 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 343 yeni vaka görüldüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 24 saatlik verilere göre, 34 bin 343 yeni vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132 oldu. Bir günde toplam 371 bin 684 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 68 bin 815 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,17 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,99 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 048 bin 178'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre, Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği il yüzde 89,2 ile Osmaniye oldu. Bu şehri Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre, Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği il yüzde 62,3 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Son 24 saatte korona virüsten 170 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 170 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Şanlıurfa, Osmaniye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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