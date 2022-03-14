Son 24 saatte korona virüsten 133 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son 24 saatte korona virüsten 133 kişi hayatını kaybetti

14.03.2022 20:02
Son 24 saatte korona virüsten 133 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 133 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 24 bin 404 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 133 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 24 bin 404 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 14 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 24 bin 404 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 oldu. Bir günde toplam 319 bin 649 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 38 bin 812 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,23 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,02 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 273 bin 906'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, 14 Mart, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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