Son 24 saatte korona virüsten 135 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 135 kişi hayatını kaybetti

21.11.2020 19:47
Son 24 saatte korona virüsten 135 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 135 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 12 bin 219'a yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 135 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 12 bin 219'a yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 135 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 12 bin 219'a yükseldi. Bugün toplam 152 bin 214 test yapılırken, 5 bin 532 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 440 bin 805 oldu. Bugün iyileşen 3 bin 233 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 370 bin 825'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 121 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 5 bin 532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin" dedi.

(İHA)

Son 24 saatte korona virüsten 135 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 135 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 21 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 135 kişi vefat etti, 5532 yeni vaka tespit edildi Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı Babasının bıçakladığı kardeşini taburcu olduktan sonra silahla vuran muhtar serbest bırakıldı Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup etti Muazzez Ersoy, büyük çabayla yaptırdığı ve adının verildiği lösemi hastanesinin isminin değiştirilmesine sitem etti AK Partili Mahir Ünal'dan Alaattin Çakıcı açıklaması: Erdoğan'a karşı darbe ve ölüm tehditleri yapılırken sus pus olanlar, şimdi ağlıyorlar Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi
Rıdvan Dilmen'den iddialı Fenerbahçe yorumu: Daha reklamlardayız, film ikinci yarı başlayacak Rıdvan Dilmen'den iddialı Fenerbahçe yorumu: Daha reklamlardayız, film ikinci yarı başlayacak         
19:35
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüse yakalandı İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüse yakalandı         
19:15
Sokağa çıkma kısıtlamasını yanlış anlayan vatandaşlar bu ilçede yasağı erken başlattı Sokağa çıkma kısıtlamasını yanlış anlayan vatandaşlar bu ilçede yasağı erken başlattı         
18:45
Vodafone Park'ta goller yağmur gibi geliyor! Meşin yuvarlak, bir kez daha ağlarla buluştu Vodafone Park'ta goller yağmur gibi geliyor! Meşin yuvarlak, bir kez daha ağlarla buluştu         
17:54
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya yerli aşı mesajı: İnşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya yerli aşı mesajı: İnşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız         
17:43
İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu         
16:43
"İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki         
15:49
Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf         
14:50
FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir         
14:09
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek         
12:17
Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu         
11:57
Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor         
11:29
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı         
10:25
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 20:03:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son 24 saatte korona virüsten 135 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei