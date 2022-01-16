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Son 24 saatte korona virüsten 136 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 136 kişi hayatını kaybetti

16.01.2022 19:57
Son 24 saatte korona virüsten 136 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüsten 136 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 bin 100 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüsten 136 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 bin 100 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatlik verilere göre 54 bin 100 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 136 oldu. Bir günde toplam 346 bin 426 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 68 bin 895 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83.98 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92.24 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 139 milyon 230 bin 188'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre ile Türkiye'de yüzde 88,3'le en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ELAZIĞ'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye'de yüzde 69.8'le en az aşılamanın gerçekleştirildiği ElazığAğrı, Bitlis, Mardin, Muş, Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şanlıurfa takip etti.

"SÜRECİ MAKUL ŞEKİLDE YÖNETME ÇABASI İSE BİZİ BUGÜN NORMALE YAKLAŞTIRDI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir 'salgın' olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. Ne endişe ne gevşeme! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Son 24 saatte korona virüsten 136 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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