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Son 24 saatte korona virüsten 137 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 137 kişi hayatını kaybetti

04.01.2022 19:47
Son 24 saatte korona virüsten 137 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 137 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 54 bin 724 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 137 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 54 bin 724 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 4 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 54 bin 869 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 137 oldu. Bir günde toplam 382 bin 888 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 26 bin 561 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,32 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,81 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 133 milyon 551 bin 202 'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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