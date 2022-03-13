Son 24 saatte korona virüsten 138 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son 24 saatte korona virüsten 138 kişi hayatını kaybetti

13.03.2022 20:12
Son 24 saatte korona virüsten 138 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 138 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 17 bin 426 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 138 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 17 bin 426 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 13 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 17 bin 426 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 oldu. Bir günde toplam 298 bin 252 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 35 bin 568 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,22 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,01 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 243 bin 976'ya yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

(Doğukan Gürel/İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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