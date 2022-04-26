Son 24 saatte korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son 24 saatte korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti

26.04.2022 22:47
Son 24 saatte korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 14 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 2 bin 511 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 14 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 2 bin 511 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 26 Nisan'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 2 bin 511 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 oldu. Bir günde toplam 132 bin 633 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 425 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,43 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,14 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 455 bin 844'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

(Musa Erdoğan/İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Son 24 saatte korona virüsten 15 kişi hayatını kaybetti Son dakika haberleri... Son 24 saatte korona virüsten 15 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 15 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 15 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
22:47 Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü, kardeşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
22:34 Rusya Devlet Başkanı Putin'in yeni görüntüsü hastalık iddialarını kuvvetlendirdi!
22:31 Anadolu Efes'ten Final-Four'a ilk adım!
22:08 ORC'nin anketine göre İYİ Parti'nin çıkışı, Millet İttifakı'nın oylarını uçurdu!
21:40 9 kadınla aynı anda evlenen adam dert yandı: Adil bir cinsel ilişki programı yapmak zorundayım
21:37 Ali Koç, 100 milyon euroluk oyuncu getiriyor!
21:36 Mars'ta 94 dakika sürem deprem meydana geldi! Uzay tarihine geçti
21:17 Ev sahipleri evcil hayvan istemeyince kedisiyle evlendi!
21:08 Koronavirüs nedeniyle 14 kişi vefat etti, 2 bin 511 yeni vaka tespit edildi
20:25 İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırın faili yakalandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 22:53:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son 24 saatte korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement