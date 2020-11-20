Son 24 saatte korona virüsten 141 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 141 kişi hayatını kaybetti

20.11.2020 19:32
Son 24 saatte korona virüsten 141 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 642 korona virüs testi yapılırken 5 bin 103 yeni hasta tespit edildi.

Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 642 korona virüs testi yapılırken 5 bin 103 yeni hasta tespit edildi. Bugün 141 kişi koronadan vefat ederken 3 bin 19 hasta iyileşti. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 141 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 12 bin 84'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 141 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 12 bin 84'e yükseldi. Bugün toplam 156 bin 642 test yapılırken, 5 bin 103 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 435 bin 273 oldu. Bugün iyileşen 3 bin 19 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 367 bin 592'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 990 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000'e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin" ifadelerine yer verdi.

-İHA-

Son 24 saatte korona virüsten 141 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 141 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 20 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 141 kişi vefat etti, 5103 yeni vaka tespit edildi Gülsüm'ü öldürdüğünü itiraf eden sevgili ifadesinde çark etti: Cinsel ilişki sırasında öldü Evde çıkan yangında alevlerin arasına dalan oğul, babasını çıkardı ama yaşlı adam hayata tutunamadı İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti Kasımpaşa'da 7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Kısıtlama öncesi vatandaşlara market uyarısı: Depolarda ürün var, telaşa gerek yok Rüzgara kapılan Türk paraşütçü, Lübnan kıyılarına zorunlu iniş yaptı Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler
İBB'den toplu taşımada 'kısıtlama' düzenlemesi İBB'den toplu taşımada 'kısıtlama' düzenlemesi         
19:41
Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'de de koronavirüs hastalarında kullanılan Remdesivir ilacını askıya aldı Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'de de koronavirüs hastalarında kullanılan Remdesivir ilacını askıya aldı         
18:55
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar         
17:29
TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu         
17:04
Maket trafik polisine pompalı tüfekle ateş açtılar, kalemle sakal ve bıyık çizdiler Maket trafik polisine pompalı tüfekle ateş açtılar, kalemle sakal ve bıyık çizdiler         
16:25
Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı         
15:54
Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti         
15:46
"Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu         
15:14
Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı         
14:04
Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı         
13:56
Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri         
13:16
Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok         
13:07
Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu         
13:06
10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı 10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı         
12:53
Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım         
12:45
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 19:50:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son 24 saatte korona virüsten 141 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei