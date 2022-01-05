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Son 24 saatte korona virüsten 143 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 143 kişi hayatını kaybetti

05.01.2022 20:27
Son 24 saatte korona virüsten 143 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 143 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 66 bin 467 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 143 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 66 bin 467 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 5 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 66 bin 467 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 oldu. Bir günde toplam 417 bin 787 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 29 bin 316 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,38 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,85 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 134 milyon 195 bin 065 'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. Hastaneye gittiğinizde lütfen dikkatli olun" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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