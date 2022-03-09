Son 24 saatte korona virüsten 143 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son 24 saatte korona virüsten 143 kişi hayatını kaybetti

09.03.2022 20:02
Son 24 saatte korona virüsten 143 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 143 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 33 bin 243 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 143 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 33 bin 243 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 9 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 33 bin 243 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 oldu. Bir günde toplam 366 bin 536 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 68 bin 822 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,20 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,00 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 097 bin 881'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

(Musa Erdoğan/İHA)

YORUMLAR
500
Son 24 saatte korona virüsten 130 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 130 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 170 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 170 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 143 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
20:02 Evler ayrıldı! Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çifti boşanıyor
19:56 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 143 kişi hayatını kaybetti, 33 bin 243 yeni vaka tespit edildi
19:53 Dur ihtarına karşı otomobilden polislere ateş açtılar: 1 polis şehit düştü, 1 polis ağır yaralandı
19:50 Portekiz maçına hazırız! Stefan Kuntz, milli takıma çağıracağı iki futbolcuyu açıkladı
19:18 Chelsea'ye talip olan Bitlisli Türk iş insanı Muhsin Bayrak müjdeyi verdi: Londra'da görüşmeye başladık
19:10 İsrail Cumhurbaşkanı ile görüşen Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Bu tarihi ziyaretin yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum
19:02 Ayçiçek yağını taşıyan gemi yola çıktı! 15 Mart'ta Türkiye'de
18:22 Savaşa sessiz kaldı! Ukrayna Milli Takımı'nda yer alan futbolcunun tüm unvanları geri alındı
18:17 Dost olmayan ülkeler belirlendi! Rusya tespit ettiği şirketleri kamulaştırıyor
17:22 Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 20:08:33. #1.11#
SON DAKİKA: Son 24 saatte korona virüsten 143 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement