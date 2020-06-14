"Son 24 saatte korona virüsten 15 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 15 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 807 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, "İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü" dedi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 807'e yükseldi. Bugün toplam 45 bin 176 test yapılırken, bin 562 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 178 bin 239 oldu. Bugünkü bin 330 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 151 bin 417'ye yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 290, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 717 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim" dedi.

(İHA)