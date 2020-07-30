Son 24 saatte korona virüsten 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 15 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 674'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 674'e yükseldi. Bugün toplam 43 bin 239 test yapılırken, 967 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 229 bin 891 oldu. Bugün 982 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 213 bin 539'e yükseldi. Toplam hastalarda zatüre oranı yüzde 9.3, toplam ağır hasta sayısının ise 561 olduğu açıklandı.

"BİR SÜRE 900'E DOĞRU İNEN YENİ HASTAMIZ GİDEREK ARTIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561'e yükseldi. Son 24 saat içinde yapılan 43 bini aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900'e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)