Son 24 saatte korona virüsten 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 15 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 844'e yükseldiğini ve bugün bin 182 kişiye korona virüs tanısı konulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 15 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 844'e yükseldi. Bugün toplam 61 bin 446 test yapılırken, bin 182 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 240 bin 804 oldu. Bugün iyileşen bin 103 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 223 bin 759'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 8,1, toplam ağır hasta sayısının ise 596 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu, "Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok" notuyla paylaştı.

(Mehmet Kalay/İHA)