Son 24 saatte korona virüsten 155 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 155 kişi hayatını kaybetti

30.03.2021 21:32
Son 24 saatte korona virüsten 155 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 155 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 37 bin 303 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 155 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 37 bin 303 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 155 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 31 bin 385'a yükseldi. Toplamda 38 milyon 338 bin 45 test yapıldı. Bugün yapılan 235 bin 298 testten, 37 bin 303 yeni vaka sayısı, bin 337 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 277 bin 880 olduğu, bugün iyileşen 19 bin 925 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 995 bin 33'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise 2 bin 54 olduğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 155 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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