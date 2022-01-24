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Son 24 saatte korona virüsten 156 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 156 kişi hayatını kaybetti

24.01.2022 20:32
Son 24 saatte korona virüsten 156 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 156 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 67 bin 023 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 156 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 67 bin 023 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 24 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 67 bin 023 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 156 oldu. Bir günde toplam 401 bin 636 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 78 bin 362 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,23 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,39 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 140 milyon 938 bin 758 'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş,

MARDİN, BİTLİS, AĞRI VE ELAZIĞ TAKİP ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Omicron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir. Bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre aşı olmuş kişiler omicron ile karşılaştıklarında hem hastalığı kolay atlatıyor hem de bağışıklık seviyesi yükseliyor. Aşınızı olarak yarın için umutlu olun. Salgın gündemden çıkacak" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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