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Son 24 saatte korona virüsten 157 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 157 kişi hayatını kaybetti

27.12.2021 20:52
Son 24 saatte korona virüsten 157 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 157 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 26 bin 99 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 157 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 26 bin 99 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 27 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 26 bin 99 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 157 oldu. Bir günde toplam 362 bin 535 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 24 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,89 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,55 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 129 milyon 332 bin 845'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 86 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 59 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Aralık, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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