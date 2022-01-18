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Son 24 saatte korona virüsten 157 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 157 kişi hayatını kaybetti

18.01.2022 20:42
Son 24 saatte korona virüsten 157 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 157 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 69 bin 658 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 157 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 69 bin 658 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 18 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 69 bin 658 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 157 oldu. Bir günde toplam 418 bin 253 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 77 bin 612 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,07 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,30 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 139 milyon 865 bin 637 'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,0 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkanı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkanı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Son 24 saatte korona virüsten 157 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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