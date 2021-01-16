Son 24 saatte korona virüsten 168 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 168 kişi hayatını kaybetti

16.01.2021 19:57
Son 24 saatte korona virüsten 168 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 168 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 550 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 168 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 550 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 168 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 23 bin 832 yükseldi. Toplamda 27 milyon 223 bin 445 test yapıldı. Bugün 156 bin 792 test yapıldığı, 7 bin 550 yeni vaka, 902 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 380 bin 665, bugün iyileşen 8 bin 005 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 254 bin 052 yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,5, ağır hasta sayısının ise 2 bin 265 olduğu açıklandı.

(Ali Nargüner/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 168 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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