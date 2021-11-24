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Son 24 saatte korona virüsten 175 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 175 kişi hayatını kaybetti

24.11.2021 20:32
Son 24 saatte korona virüsten 175 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 175 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 592 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 175 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 592 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 24 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 27 bin 592 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 175 oldu. Bir günde toplam 364 bin 315 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 28 bin 285 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,86 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,41 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 726 bin 075'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 56,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın sürecinin tahmin edilenden çok daha fazla sürmesi beklentileri kırdı, motivasyonu azalttı. Fakat yüksek vaka sayıları ve vefatlarla, gerçek her gün tekrar tekrar karşımızda. Covid-19'u yok sayamayız. Mücadele, tıpkı salgının varlığı kadar tartışılmaz bir kesinlikte olmalı" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Son 24 saatte korona virüsten 175 kişi hayatını kaybetti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 175 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son 24 saatte korona virüsten 175 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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