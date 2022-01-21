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Son 24 saatte korona virüsten 181 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 181 kişi hayatını kaybetti

21.01.2022 19:52
Son 24 saatte korona virüsten 181 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 181 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 72 bin 555 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 181 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 72 bin 555 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 21 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 72 bin 555 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 181 oldu. Bir günde toplam 416 bin 453 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 87 bin 192 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalaması yüzde 84,17 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,36 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 140 milyon 556 bin 373'a yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Omicron varyantının yayılma hızı dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir. Fakat kuralına uygun olarak, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır. Maskenin koruyuculuğundan tam yararlanmak için özenli olun" dedi.

(Musa Erdoğan/ İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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