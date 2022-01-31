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Son 24 saatte korona virüsten 182 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 182 kişi hayatını kaybetti

31.01.2022 20:27
Son 24 saatte korona virüsten 182 kişi hayatını kaybetti

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 182 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 93 bin 261 yeni vaka olduğunu açıkladı.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 182 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 93 bin 261 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 31 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 93 bin 261 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 182 oldu. Bir günde toplam 435 bin 513 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 93 bin 438 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,42 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,51 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 141 milyon 981 bin 790'a yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın. Salgın halen gündem olmaya devam etse de, kısa süre zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü ise asla unutmayın" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 182 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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