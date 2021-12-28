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Son 24 saatte korona virüsten 184 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 184 kişi hayatını kaybetti

28.12.2021 20:42
Son 24 saatte korona virüsten 184 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 184 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 32 bin 176 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 184 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 32 bin 176 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 28 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 32 bin 176 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 184 oldu. Bir günde toplam 368 bin 842 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 23 bin 104 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,95 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,58 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 129 milyon 972 bin 508'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 86,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 59,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. Yine başaracağız" dedi

(Musa Erdoğan/İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Aralık, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Son 24 saatte korona virüsten 184 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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