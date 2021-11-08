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Son 24 saatte korona virüsten 187 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 187 kişi hayatını kaybetti

08.11.2021 20:58
Son 24 saatte korona virüsten 187 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 187 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 824 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 187 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 824 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 8 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 27 bin 824 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 187 oldu. Bir günde toplam 357 bin 832 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 28 bin 255 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,38 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,68 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 117 milyon 562 bin 317'e yükseldi.

"AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR"

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA"

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 54,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eksik aşıların yaptırılması ve aşı oranımızın yükselmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bu konuda sahadaki kararlılığımız devam ediyor. Fakat salgın şartlarının üstesinden gelmenin sadece aşıya bağlı olmadığını hiç unutmamalıyız. Virüsün artan dolaşım hızına karşı tedbir şart" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Son 24 saatte korona virüsten 187 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Türkiye, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 187 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son 24 saatte korona virüsten 187 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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