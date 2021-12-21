Üye Girişi
Son 24 saatte korona virüsten 187 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 187 kişi hayatını kaybetti

21.12.2021 21:07
Son 24 saatte korona virüsten 187 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 187 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 859 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 187 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 859 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 21 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 19 bin 859 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 187 oldu. Bir günde toplam 353 bin 152 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 532 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,56 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,36 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 125 milyon 761 bin 472'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Can kayıplarımız, vaka sayılarımız azalmaya başladı. Salgınla mücadelemizde genel olarak bir üstünlük elde etmeye başladık. Salgının yol açtığı bazı dolaylı hasarlarsa sürüyor. Bunları telafi ederek önümüzü açmamız da kısmen durumu aşı ve tedbirle kontrol altına almamıza bağlı" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Aralık, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 187 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
21:09 Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinden sevindiren haber
20:39 Fenerbahçe'de sakatlanan Berisha uzun süre sahalardan uzak kalacak
20:15 Herkes dilinde Emre Belözoğlu'nun rekoru
20:15 Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu
19:56 Son Dakika! Merkez Bankası: İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri için vadeli döviz satışı gerçekleştirilecek
19:41 TFF'nin Zorbay Küçük kararı
19:37 Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor
19:12 Başakşehir'in karşısında Giresunspor da mağlup oldu
19:04 Adana Demirspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:41 Son Dakika: Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Yeni Almanya Başbakanı Scholz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü Yeni Almanya Başbakanı Scholz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü         
21:11
Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinden sevindiren haber Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinden sevindiren haber         
21:10
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor! Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!         
10:58
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 21:15:36. #1.12#
SON DAKİKA: Son 24 saatte korona virüsten 187 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement