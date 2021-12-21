Son 24 saatte korona virüsten 187 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 187 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 859 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 21 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 19 bin 859 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 187 oldu. Bir günde toplam 353 bin 152 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 532 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,56 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,36 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 125 milyon 761 bin 472'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Can kayıplarımız, vaka sayılarımız azalmaya başladı. Salgınla mücadelemizde genel olarak bir üstünlük elde etmeye başladık. Salgının yol açtığı bazı dolaylı hasarlarsa sürüyor. Bunları telafi ederek önümüzü açmamız da kısmen durumu aşı ve tedbirle kontrol altına almamıza bağlı" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)