Son 24 saatte korona virüsten 188 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son 24 saatte korona virüsten 188 kişi hayatını kaybetti

03.03.2022 20:02
Son 24 saatte korona virüsten 188 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 188 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 49 bin 424 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 188 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 49 bin 424 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 3 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 49 bin 424 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 188 oldu. Bir günde toplam 398 bin 242 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 66 bin 873 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,13 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,96 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 145 milyon 870 bin 323 'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

(Hidayet Türkyılmaz/ İHA)

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Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti, 49 bin 424 yeni vaka tespit edildi Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti, 49 bin 424 yeni vaka tespit edildi Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 56 bin 780 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 56 bin 780 oldu

Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 188 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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