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Son 24 saatte korona virüsten 189 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 189 kişi hayatını kaybetti

29.11.2021 20:12
Son 24 saatte korona virüsten 189 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 189 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 24 bin 317 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 189 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 24 bin 317 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 29 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 24 bin 317 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 189 oldu. Bir günde toplam 358 bin 816 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 23 bin 273 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,21 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,59 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 261 bin 629'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 56,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Omicron (Nu) varyantı gelişmesini ve buna karşı aldığımız tedbiri 26 ve 27 Kasım'da açıkladık. Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi salgın sürecinin doğal bir parçasıdır. Ülkemizde yeni varyanta rastlanmamıştır. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Son 24 saatte korona virüsten 189 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Kasım, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 189 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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