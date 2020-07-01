Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 150'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 150'e yükseldi. Bugün toplam 52 bin 313 test yapılırken, bin 192 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 201 bin 98 oldu. Bugünkü 2 bin 311 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 175 bin 422'ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 362, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 35 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Toplam test sayımız 3,5 milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200 bini geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz: Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz." dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)