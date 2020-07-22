Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 545'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 545'e yükseldi. Bugün toplam 43 bin 404 test yapılırken, 902 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 222 bin 402 oldu. Bugün bin 203 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 205 bin 214'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 381, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 244 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)