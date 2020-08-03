Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 747'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 747'e yükseldi. Bugün toplam 41 bin 301 test yapılırken, 995 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 233 bin 851 oldu. Bugün bin 3 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 217 bin 497'e yükseldi. Toplam hastalarda zatüre oranı yüzde 8,4, toplam ağır hasta sayısının ise 580olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz. tedbirde güç birliğine ihtiyacımız var" ifadelerine yer verdi.

(İHA)