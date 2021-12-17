Son 24 saatte korona virüsten 190 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 190 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 18 bin 141 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 17 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 18 bin 141 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 190 oldu. Bir günde toplam 354 bin 857 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 245 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,36 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,25 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 123 milyon 144 bin 781'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatırlatma dozu Türkiye'de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz. dedi.

(Musa Erdoğan/ İHA)