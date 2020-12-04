Son 24 saatte korona virüsten 193 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 193 kişi hayatını kaybetti

04.12.2020 19:52
Son 24 saatte korona virüsten 193 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 193 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 32 bin 736 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 193 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 32 bin 736 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 193 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 14 bin 509'e yükseldi. Bugün toplam 194 bin 435 test yapılırken, 32 bin 736 yeni vaka sayısı, 6 bin 903 kişi de hastaneye yatan vaka oldu. Toplam vaka sayısının 527 bin 70 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 811 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 423 bin 142'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,3, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 703 olduğu açıklandı.

"AĞIR HASTA SAYISI DA AKTİF HASTA SAYISI DA ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 193 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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