Son 24 saatte korona virüsten 193 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 193 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 42 bin 551 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 193 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 32 bin 456'a yükseldi. Toplamda 39 milyon 811 bin 595 test yapıldı. Bugün yapılan 245 bin 496 testten 42 bin 551 yeni vaka sayısı, bin 706 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 529 bin 601 olduğu, bugün iyileşen 25 bin 627 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 130 bin 977'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise 2 bin 407 olduğu açıklandı.

(İHA)