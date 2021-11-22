Son 24 saatte korona virüsten 193 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 193 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 24 bin 856 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 22 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 24 bin 856 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 193 oldu. Bir günde toplam 361 bin 5 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 28 bin 935 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,70 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,33 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 473 bin 872'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 55,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 salgınının doğrudan halk sağlığını tehdit eden sonuçlarını 20 aydır yaşıyoruz. Salgın bununla kalmıyor, bütün ülkelerde hayatın tüm alanlarını zayıf düşürüyor. Aşı ve tedbir, başta sağlığımız olmak üzere hayat kalitelerimizin savunulması demektir. Aşınızı zamanında olun" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)