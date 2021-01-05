Son 24 saatte korona virüsten 194 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 194 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 14 bin 494 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 194 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 21 bin 879'e yükseldi. Toplamda 25 milyon 315 bin 565 test yapıldı. Bugün yapılan 183 bin 413 testten, 14 bin 494 yeni vaka sayısı, 1 bin 477 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 270 bin 101 olduğu, bugün iyileşen kişiyle 8 bin 908 birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 155 bin 338'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,3, ağır hasta sayısının ise 3 bin 410 olduğu açıklandı.

"AĞIR HASTA SAYISINDAKİ AZALMAYA BAĞLI OLARAK KAYIPLARIMIZ DA AZALMA EĞİLİMİNDE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)