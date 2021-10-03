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Son 24 saatte korona virüsten 194 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 194 kişi hayatını kaybetti

03.10.2021 20:37
Son 24 saatte korona virüsten 194 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 194 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 351 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 194 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 351 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 3 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 27 bin 351 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194 oldu. Bir günde toplam 348 bin 462 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 4 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 72,54 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,06 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 110 milyon 333 bin 793'e yükseldi.

"Aşılamada ilk sırada Kırklareli var"

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79,0 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'ni Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye takip etti.

"En düşük aşılama Şanlıurfa"

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 46,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Batman, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Son 24 saatte korona virüsten 194 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 194 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son 24 saatte korona virüsten 194 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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