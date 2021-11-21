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Son 24 saatte korona virüsten 195 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 195 kişi hayatını kaybetti

21.11.2021 19:52
Son 24 saatte korona virüsten 195 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 195 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 21 bin 177 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 195 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 21 bin 177 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 21 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 21 bin 177 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 195 oldu. Bir günde toplam 350 bin 163 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 34 bin 290 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,61 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,28 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 327 bin 719'a yükseldi.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Son 24 saatte korona virüsten 195 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Türkiye, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 195 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son 24 saatte korona virüsten 195 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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